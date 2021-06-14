محافظ الفيوم يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف سبل التعاون المشترك

محافظ الفيوم يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف سبل التعاون المشترك
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك، ودراسة مدى إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي التي تمتلكها الأوقاف في إنشاء مشروعات تنموية خدمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار أسامة الورداني المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والأستاذ أحمد نصر مدير عام الهيئة بالفيوم، والأستاذ سامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة تنمية الصعيد، في استغلال قطعة أرض تمتلكها الأوقاف بمنطقة منشاة عبد الله لإقامة مجمع سيارات نموذجي متكامل على غرار موقف سيارات الفيوم بني سويف بمنطقة الحواتم، الذي تم إنشاءه وفقاً للتحول الرقمي لخدمات النقل الجماعي.
وكشف محافظ الفيوم عن تشكيل لجنة هندسية مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف وهيئة تنمية الصعيد، لزيارة الموقع المقترح للمشروع غداً، وتحديد القيمة الإيجارية السوقية، على أن تقوم الهيئة بأعمال البناء وتقوم المحافظة باستغلال الموقع بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد كموقف سيارت نموذجي، موجهاً مسئولي هيئة الأوقاف بسرعة إعداد مسودة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع المحافظة، لعرضها على المستشار القانوني للمحافظة، تمهيداً لتوقيع البروتوكول واتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع.
كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة عمل رفع مساحي لموقع المشروع، وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وإنهاء التراخيص اللازمة بعد توقيع البروتوكول، مع إعداد تصور شامل للتشغيل الاقتصادي للمشروع بشكل يحافظ على الأصول ويضمن استمرار المشروع، ويحقق أعلى عائد للأطراف المشاركة، فضلاً عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض خطة إحلال وتجديد مبنى مجمع المصالح الحكومية بمنطقة النويري وإخلاء المبنى بعد توفير أماكن بديلة للجهات الحكومية بالمبنى.