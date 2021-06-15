اقتصاد الإمارات|موارد الشارقة تعلن برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر يوليو للباحثين عن عمل

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية خلال شهر يوليو المقبل، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام الدائرة، من كافة مدن ومناطق الإمارة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية “وام”، إن الدائرة تعقد البرامج بنظام "التدريب عن بعد" باستخدام برنامج "Microsoft Teams".

وتتنوع برامج يوليو لتشمل العديد من المواضيع منها الجوانب القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات ، وتأهيل الموظف المتميز ، والأرشفة الإلكترونية الحديثة ، وآليات التميز في الصحة والسلامة المهنية ، ومهارات تطوير الذات للعمل، وتحليل الاحتياجات التدريبية وقياس العائد من التدريب .

كما تشمل "التفكير باستخدام الخرائط الذهنية، وإدارة المخازن والمستودعات ، ومفاتيح النجاح، والسلوك الايجابي في الحياة ، واستراتيجية السعادة ، ومهارات التحكم بالغضب ، ووازن حياتك، والشخصية المغناطيسية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية الذي سيعقد على مجموعتين.

وتعد البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل إحدى جهود الدائرة المستدامة لتطبيق نهج إمارة الشارقة وحكومتها الرشيدة في تنمية واستثمارالعنصر البشري وتوجيه كافة الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات جيل الشباب ، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة، عالية الحرفية لسوق العمل.