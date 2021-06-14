اخبار التعليم ... صندوق تحيا مصر يتسلم مساهمة الجامعات في إعادة إعمار غزة... توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وزير التعليم العالي يسلم صندوق تحيا مصر مساهمة الجامعات في مبادرة لإعادة إعمار غزة

مؤسسة QS تكرم "القاهرة" لاختيارها أفضل جامعة مصرية

التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

افتتاح 5 معارض فنية بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ.. صور

تطعيم 350 معلما ومعلمة بإدارة بورفؤاد التعليمية باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد

جامعة أسيوط تمنح 38 درجة دكتوراه و 125 ماجستير و 7 دبلومات بمختلف الكليات

وكيل التربية والتعليم بأسوان يشهد البرنامج التدريبي للإدارة الإلكترونية والتفكير الناقد

1952 من منتسبي جامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا

عميد سياسة واقتصاد: لم نرصد حالات غش بالامتحانات النهائية لطلاب البكالوريوس

