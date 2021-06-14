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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم ... صندوق تحيا مصر يتسلم مساهمة الجامعات في إعادة إعمار غزة... توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام

طلاب
طلاب

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وزير التعليم العالي يسلم صندوق تحيا مصر مساهمة الجامعات في مبادرة لإعادة إعمار غزة

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التعليم : توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال أيام
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