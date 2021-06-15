المصري للدراسات الاقتصادية يعرض آليات استفادة المشروعات الصغيرة من الخدمات المالية.. اليوم

تنطلق فعاليات ندوة "إلى أي مدى تستفيد المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية في مصر"، اليوم، والتي ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر منصة “زووم” الرقمية؛ لعرض دور الدولة في استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المالية.

وقال تقرير صادر عن المركز، إنه من مقرر حضور كلا من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، وشريف سامى استشارى أسواق مالية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، ونيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة دلتا انسبير للاستثمار، و يترأس الندوة عمر مهنا رئيس المركز وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث.

وتناقش الندوة موضوعين مهمينم يتطلبان مزيدن من النقاشات العامة، "الأول" يتعلق بالخدمات المالية وتنوعها ومدى إتاحتها ومدى إمكانية استفادة المنشآت بمختلف قطاعاتها من هذه الخدمات.

أما الموضوع الثاني؛ فيتعلق بالمشروعات الصغيرة، التى دائما ما يتم التعامل مع قضاياها ومشكلاتها فى إطار أكثر شمولية يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يجعل المشروعات الصغيرة بمفردها تحصل على القدر الأقل من الاهتمام.