عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصري للدراسات الاقتصادية يعرض آليات استفادة المشروعات الصغيرة من الخدمات المالية.. اليوم

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنطلق فعاليات ندوة "إلى أي مدى تستفيد المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية في مصر"، اليوم، والتي ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر منصة “زووم” الرقمية؛ لعرض دور الدولة في استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المالية.

 

وقال تقرير صادر عن المركز، إنه من مقرر حضور كلا من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، وشريف سامى استشارى أسواق مالية، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، ونيفين الطاهرى رئيس مجلس إدارة شركة دلتا انسبير للاستثمار، و يترأس الندوة عمر مهنا رئيس المركز وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: القطاع نال اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

طارق شاش يوضح أبرز الإنجازات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتناقش الندوة موضوعين مهمينم يتطلبان مزيدن من النقاشات العامة، "الأول" يتعلق بالخدمات المالية وتنوعها ومدى إتاحتها ومدى إمكانية استفادة المنشآت بمختلف قطاعاتها من هذه الخدمات.

أما الموضوع الثاني؛ فيتعلق بالمشروعات الصغيرة، التى دائما ما يتم التعامل مع قضاياها ومشكلاتها فى إطار أكثر شمولية يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يجعل المشروعات الصغيرة بمفردها تحصل على القدر الأقل من الاهتمام. 

المشروعات الصغيرة الخدمات المالية المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

استفادة المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية فى مصر..غدا في المصري للدراسات الاقتصادية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسوان

اليوم.. محاكمة متهمي خلية شقة الهرم

هل يحق للزوج منع زوجته من الخروج بدون سبب؟ أمين الإفتاء يجيب

اقتصاد الإمارات|"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج سندات بقيمة مليار يورو لـ "مجموعة اتصالات"

مجلس النواب يناقش أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول

إغلاق مطعم باكستاني رفض إعطاء برجر مجاني لرجال الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ كلمتان

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

وفاة شقيق أحمد شوبير

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

كان ترد على الرسائل أثناء قيادتها السيارة.. نهاية مأساوية لفتاة صدمت شابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ