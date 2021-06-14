بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

لم تكن الفنانة منة شلبي تتوقع ردة الفعل الكبيرة من الجماهير بعد نشر صورة لها تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك.

منة شلبي أرادت ان تستعيد ذكرياتها مع حنان ترك وتعبر لها عن حبها من خلال صورة من الذكريات التي جمعتها معها، لكنها اختارت صورة لحنان ترك لم تكن ترتدي الحجاب حينها، وعلقت عليها عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

وحشتيني اوي و دائما في القلب يا حب ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/5rW98q7svE — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 9, 2021

ومنذ إعلان الفنانة حنان ترك اعتزالها، لم تنشر اي صورة لها أو تظهر في أي فيديو بدون حجاب، وعمدت لحجب وحذف كل الصور التي ظهرت فيها بدون غطاء الرأس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رد فعل حنان ترك

الفنانة حنان ترك المعروفة في الاوساط الفنية بصداقتها وحبها للجميع، قابلت تغريدة منة شلبي بمزيد من السرور والابتهاج.

وقالت حنان ترك لمنة شلبي تغريدا على الصورة المنشورة "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب".

لكن حنان ترك تجاهلت تعليقات كثيرة على الصورة تساءلت عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، ولم تجب على أي تعليق برغم تعدد التعليقات والتساؤلات التي بلغت الآلاف.

حبيبتي يا منجو ... وحشتينيييييي ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يا رب 🥰😍🙏 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 9, 2021

أحدهم سألها: الفنانة حنان ترك غحنا بنحبك سواء كنتي بتمثلي أو معتزلة، وبنحترم التزامك تصالحك مع نفسك وقربك من ربنا، بس هل الصورة دي بداية تدريجية للعودة للتمثيل أو خلع الحجاب؟.

الرد بطريقة أخرى

وعلى الرغم من عدم رد حنان ترك على التعليقات، لكنها لم تستطع الصمت امام كل هذه التساؤلات، ففضلت الرد بطريقة أخرى عبر منشور خاص على عبر حسابها على موقع تويتر.

نشرت حنان ترك صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها: "نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

وجاء رد حنان ترك ليؤكد قناعتها بموقفها والتزامها باعتزال التمثيل، والرد على كل من التساؤلات التي ثارت بشانها.

حملة لحذف الصورة

وعلى الرغم من عدم استياء حنان ترك من الصورة المنشورة على حساب منة شلبي، لكن عددًا من المتابعين قرروا تبني حملة غير منظمة لحث منة شلبي على حذف الصورة.

نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك 💖❤️ pic.twitter.com/ev6YwIzyL1 — Hanan Turk (@HanannTurk) June 12, 2021

التعليقات كثرت على حساب حنان ترك ومنة شلبي، وبعضهم اعتبر الصورة غير لائقة بحنان ترك في الوقت الحالي، واستدعى البعض نصائح حنان ترك لمتابعيها بعدم ترك ذنوب جارية بعد الوفاة.

وأمام تلك المحاولات لحث النجمة المعتزلة حنان ترك والنجمة منة شلبي، لحذف الصورة لكنهما لم يبادرا بالرد على أي تعليق أو اتخاذ أي موقف من تلك التعليقات.