عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

حنان ترك
حنان ترك

لم تكن الفنانة منة شلبي تتوقع ردة الفعل الكبيرة من الجماهير بعد نشر صورة لها تجمعها بصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك.

منة شلبي أرادت ان تستعيد ذكرياتها مع حنان ترك وتعبر لها عن حبها من خلال صورة من الذكريات التي جمعتها معها، لكنها اختارت صورة لحنان ترك لم تكن ترتدي الحجاب حينها، وعلقت عليها عبر حسابها في تويتر: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

ومنذ إعلان الفنانة حنان ترك اعتزالها، لم تنشر اي صورة لها أو تظهر في أي فيديو بدون حجاب، وعمدت لحجب وحذف كل الصور التي ظهرت فيها بدون غطاء الرأس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رد فعل حنان ترك 

الفنانة حنان ترك المعروفة في الاوساط الفنية بصداقتها وحبها للجميع، قابلت تغريدة منة شلبي بمزيد من السرور والابتهاج.

وقالت حنان ترك لمنة شلبي تغريدا على الصورة المنشورة "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما وفي صحتها ويسعد قلبك يارب".

لكن حنان ترك تجاهلت تعليقات كثيرة على الصورة تساءلت عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، ولم تجب على أي تعليق برغم تعدد التعليقات والتساؤلات التي بلغت الآلاف.

أحدهم سألها: الفنانة حنان ترك غحنا بنحبك سواء كنتي بتمثلي أو معتزلة، وبنحترم التزامك تصالحك مع نفسك وقربك من ربنا، بس هل الصورة دي بداية تدريجية للعودة للتمثيل أو خلع الحجاب؟.

الرد بطريقة أخرى 

وعلى الرغم من عدم رد حنان ترك على التعليقات، لكنها لم تستطع الصمت امام كل هذه التساؤلات، ففضلت الرد بطريقة أخرى عبر منشور خاص على عبر حسابها على موقع تويتر.

نشرت حنان ترك صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها: "نعم الله علينا كثيرة .. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

وجاء رد حنان ترك ليؤكد قناعتها بموقفها والتزامها باعتزال التمثيل، والرد على كل من التساؤلات التي ثارت بشانها.

حملة لحذف الصورة 

وعلى الرغم من عدم استياء حنان ترك من الصورة المنشورة على حساب منة شلبي، لكن عددًا من المتابعين قرروا تبني حملة غير منظمة لحث منة شلبي على حذف الصورة.

التعليقات كثرت على حساب حنان ترك ومنة شلبي، وبعضهم اعتبر الصورة غير لائقة بحنان ترك في الوقت الحالي، واستدعى البعض نصائح حنان ترك لمتابعيها بعدم ترك ذنوب جارية بعد الوفاة.

وأمام تلك المحاولات لحث النجمة المعتزلة حنان ترك والنجمة منة شلبي، لحذف الصورة لكنهما لم يبادرا بالرد على أي تعليق أو اتخاذ أي موقف من تلك التعليقات. 

 

 

حنان ترك حجاب حنان ترك منة شلبي خلع الحجاب اخبار تويتر

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ