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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تؤيد رحيل "بدر بانون" إلي الدوري السعودى؟..الجماهير تجيب..فيديو

صدى البلد

انتشرت في الفترة الاخيرة #هشتاجات من جماهير الدوري السعودى عبر تويتر مطالبه بضم نجم خط الدفاع المغربي  بـ النادى الأهلي "بدر بانون" الي أحد الأنديه السعودية للاستفادة منه امتيازاته كـ لاعب،وذلك بعد ضمه للنادى الأهلي منذ عدة أشهر.

ومن هنا رصدت عدسة موقع"صدى البلد" أراء الجماهير المصريه بالشوارع حول رحيل اللاعب "بدر بانون " الي الدوري السعودى ..

وقال"أحمد محمد" أنه يرفض رحيل اللاعب بدر بانون من النادى الأهلي وذلك بسبب كفائته التي لا تكمن وجودها في أي لاعب أخر، لافتاً أنه في حاله رحيل يمكن أن يحل محمله" رامي ربيعة" أو "سعد سمير "

وأكد" علي منصور "رفضه رحيل اللاعب لانه من اللاعبين النادر وجودهم كما أنه يذكر جمهور النادى الأهلي بالمدافع "عماد النحاس" الذي صعب علي النادى تعويضه، كما أنه لايوجد علي الساحة الكروية من يحل محله.

وأشار "كمال الدين "الي حماس بدر بانون داخل الملعب الذي يشجع اللاعبين  أثناء الماتش، ولكن في حالة رحيله تعتبر قرارات من النادى والواجب عليهم إحضار أحد اللاعبين ي نفس مستواه الكروي.

ونوه "فؤاد خالد" عن إمكانيات بدر بانون التي تؤهله الي وجوده داخل النادى الأهلي دون رحيله الي أى نادى أخر ، كما أن رحيله يعتبر خساره كبيره للنادى وللجماهير.

وأضاف"حسام علي" الي أن بدر بانون خلق ليكون داخل النادى الأهلي فقط بكل ما يحمله من طاقه وجهد،ولكن في حاله القرار النهائي برحيله يمكن أن ياتي بديلاً له.

واختتم "سامي العدل" بأن في الوقت الحالي يصعب رحيله لعدم وجود بديل بـ نفس كفاءته داخل الملعب،ولكن توفير بديل له أمر يخص النادى الأهلي .

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