جمال بيومي: اجتماع وزراء خارجية العرب نجاح لـ الدبلوماسية المصرية والعربية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تطرق جميع الأبواب على الجانب الثنائي مع إثيوبيا وعلى المستوى العربي من خلال اجتماع وزراء خارجية العرب.



وأضاف “جمال بيومي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”،: أن اجتماع وزراء الخارجية العرب دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية والعربية، وعلامة طيبة على عودة العالم العربي إلى التفاهم واستعادة الوحدة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق: إلى أن الدبلوماسية المصرية تدير قضية سد النهضة بـ سياسة النفس الطويل، وهذا دليل على قدرة وضخامة مصر في التعامل الدبلوماسي، مشددا على أن سياسة النفس الطويل هي الطريقة الامثل للتعاون مع القضية.



وأوضح أن ملء السد بسرعة أمر غير قانوني، منوها غلى أن الحكومة الإثيوبية تريد أن تشغل مواطنيها بالقضايا الخارجية مثل قضية سد النهضة حتى ينشغلوا عن القضايا والمشاكل التي تحدث داخل البلاد.



وأكد على أن انعقاد مؤتمر وزراء خارجية العرب يعد نجاحا للدبلوماسية العربية، وننتظر منه العديد من الرسائل الخاصة بالقضية.