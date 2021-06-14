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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتزامن مع الامتحانات النهائية.. كيفية انشاء حساب بريدى بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قامت جامعة القاهرة بإنشاء أكبر منصة تعليمية إلكترونية لتواصل الطلاب مع اعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات من خلالها لتقليل الأعداد حضوريا بالكليات ومع انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا تلجيأ بعض الكليات إلى عقد الامتحانات اونلاين على المنصة الالكترونية لتقليل الأعداد  ، ولذلك يتساءل عدد كبير من الطلاب عن كيفية انشاء حساب بريدى خاص.
 

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ولذلك ننشر خطوات إنشاء حساب بريدى إلكترونى  للطلاب جامعة القاهرة :


إرسال رسالة من البريد الإلكترونى الشخصى للطالب مرفق بها
1. صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية.
2. صورة من كارنيه الكلية.
3. رقم الهاتف المحمول
4. الاسم كاملا بالانجليزية
5. الرقم القومى الــ 14 رقما كتابة
6. مقترح لعنوان البريد الالكترونى
لعنون البريد الالكتروني التالي [email protected]

وزير التعليم العالى يشيد بالاجراءات الاحترازية لجامعة القاهرة

وتفقد الوزير ورئيس جامعة القاهرة ، أعمال الامتحانات، واطمأن الوزير على حسن سير أعمال الامتحانات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرار سير الامتحانات في هدوء، مشددًا على أهمية منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات والالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي.

رئيس جامعة القاهرة يستعرض خطة الجامعة بتطبيق الاجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وتسمح بتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية وطبقًا للوائح المعدلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الجامعة وقاعات الامتحانات، وتخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها في أول يونيو، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

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