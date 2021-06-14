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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية: تناول الأعشاب والنباتات الخضراء يساعد على تثبيت الوزن

الدكتورة دعاء سهيل
الدكتورة دعاء سهيل

قالت الدكتورة  دعاء سهيل،  خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إن طلبة الجامعات وسن العشرين يعانون من السمنة؛ نظرا لاعتمادهم على الوجبات السريعة، لافتة إلى أنها لا تمانع من إجراء عمليات جراحية لمرضى السمنة، ولكن يجب البدء أولا بالرياضة والمكملات الغذائية.

 

وأضافت "سهيل"، أثناء استضافتها ببرنامج “طبيب البلد ” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنها أطلقت مبادرات لمحاربة السمنة منها "غيرى حياتك، مصر بلا سمنة، مش هنسلم للسمنة"؛ لمنح دافع للمريض لعدم الاستسلام لمرض السمنة.


وأشارت  خبيرة التغذية العلاجية و التخسيس، إلى أن دور المتابعة لاستشاري التغذية مع المريض تكون عن طريق تثبيت وزنه وتناول  الأعشاب والنباتات الخضراء، ولابد من وجود استجابة للمريض بالسيطرة على شهيته.  

اخبار توك شو عمليات جراحية المكملات الغذائية سمنة

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