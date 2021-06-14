عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتشريح.. استخراج جثة مريضة سرطان ضربها زوجها حتى الموت ودفنها بالطالبية

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سائق توك توك بقتل زوجته مريضة السرطان بعد تعديه عليها بالضرب حتى الموت. 
وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة عقب 24 ساعة من دفنها لتشريحها وبيان سبب الوفاة ومدى وجود اصابات ظاهرية بها من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

دفنها ثم أبلغ أسرتها.. سائق توك توك يضرب زوجته المريضة بالسرطان حتى الموت بالطالبية

تجديد حبس المتهم بمحاولة سرقة فيلا إلهام شاهين ١٥ يوما


وشهدت منطقة الطالبية جريمة قتل بشعة عندما تعدى سائق توك توك على زوجته مريضة السرطان بالضرب وتركها عدة ساعات تنازع الموت حتى فارقت الحياة ثم دفنها وابلغ اسرتها بعد انتهاء الدفن. 
تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من شقيقين يعملان مزارعين في منوف بمحافظة المنوفية، يفيد بوفاة شقيقتهما على يد زوجها سائق «توكتوك»، بعد تلقيهما اتصالا هاتفيا من الزوج يخبرهما بوفاة شقيقتهما اثر مرضها وانه انهى اجراءات دفنها والجنازة ما دفعهما للشك في أمر وفاة شقيقتهما وابلاغ الشرطة. 
وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث لفحص البلاغ وتبين من التحريات الأولية بقيادة العقيد عمر حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن الزوج 45 سنة سائق توك توك وراء قتل زوجته 42 سنة حيث تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة. 
واضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الزوجين لديهما 8 أبناء وتوجد بينهما خلافات زوجية وأن الزوج معتاد الشجار معها حتى نشب بينهما خلاف أمس ما دفع الزوج للتعدي عليها بالضرب ب "عصا" على راسها وانحاء جسدها ما تسبب في اصابتها بحالة إعياء وتركها ملقاة على الارض لمدة من 3 ل 4 ساعات حتى فارقت الحياة. 
وتمكنت قوة امنية برئاسة المقدم اسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من القاء القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة حيث قرر انه تعدى عليها بالضرب حتى شعرت باعياء وتركها حتى لفظت انفاسها الاخيرة فذهب الى مستوصف طبي واحضر منه طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليها وبرر الاصابات بجسدها بانها مريضة سرطان وسقطت اثناء سيرها في الشارع فكتب له الطبيب التقرير الطبي وتوجه به الزوج الي الوحدة الصحية وحصل بموجب التقرير على تصريح بالدفن وانهى اجراءات الجنازة والدفن سريعا ثم ابلغ اسرتها في محافظة المنوفية
وتمكن التوصل للسيدة التي قامت بُغسلها والتي أكدت وجود إصابات بها وأنها شكت في الأمر ولكن استكمل غسلها بعد رؤية تصريح الدفن.
واستجوب فريق البحث الابن الاكبر للزوجين 18 عام الذي شهد بتعدي والده على والدته بالضرب واقر بانهما اعتادا التشاجر فيما بينهما وتلك المرة انهال والده على امه بالضرب وقتلها.
 

السرطان جريمة قتل الكشف الطبي النيابة العامة الطب الشرعى جثة الأجهزة الامنية خلافات زوجية

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ