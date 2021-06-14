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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

وزير السياحة والسفير
وزير السياحة والسفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Stéphane ROMATET سفير دولة فرنسا بالقاهرة، والسيد Jamel OUBECHOU المستشار الثقافي الفرنسي، والسيدة Yannick LINTZ مديرة قسم الفن الاسلامي بمتحف اللوفر، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، والدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف الفن الإسلامي.

 

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة وتعاون مثمر في العديد من المجالات منها السياحة والآثار.

 

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا لاسيما مع الفتح التدريجي لحركة السياحة والسفر عالمياً والاستمرار في إجراءات تطعيم المواطنين بالأمصال المضادة بفيروس كورونا، حيث تعد مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الفرنسي لما تملكه من مقومات سياحية متفردة من مناظر طبيعية وشواطئ خلابة وآثار متفردة.

 

كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الاحتفاليات الثقافية بين البلدين خلال عام 2022 منها الاحتفال بمرور 200 عاماً على فك رموز حجر رشيد، وإقامة معرض أثري بالتعاون بين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف اللوفر بباريس لعرض عدد من القطع الأثرية من العصور الإسلامية من مقتنيات كل من المتحفين، بالإضافة إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات وآليات توفير الدعم الفني داخل أجهزة الوزارة في مجال المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون لتدريب الآثاريين والمرممين وأمناء المتاحف المختلفة.

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