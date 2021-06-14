يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

تقدم المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي، بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا “يورو 2020”، في ستاد هامبدن بارك، اليوم.

وجاء هدف التشيك، التي تشارك في بطولة أوروبا للمرة السابعة على التوالي، عن طريق المهاجم باتريس ستشيك، في الدقيقة 42، قبل انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول ب 3 دقائق.

إسكتلندا: ديفيد مارشال وستيفن أودونيل وأندرو روبرتسون، وليام كوبر وجرانت هانلي وجاك هندري وسكوت مكتوميناي وجون ماكين وستيوارت أرمسترونج وليندون دايكس ورايان كريستي.

التشيك: توماس فاسليك وأوندريه سيلوستكا وفلاديمير سوفال وتوماش كالاش ويان بوريل وفلاديمير داريدا ولوكاش ماسوبوست وتوماس سوتشيك وياكوب يانكتو وأليكس كرال وباتريك شيك