اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق الحملة الإعلامية التوعوية " احميها من الختان "

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان " #احميها_من_الختان " بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق ١٤ يونيو من كل عام وتتضمن بث فيديوهات توعوية على عدد من القنوات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث تنويهات إذاعية على محطات الراديو المختلفة، وتستمر الحملة الاعلامية لمدة شهر.

وتستهدف نشر الوعى حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إبريل الماضى.