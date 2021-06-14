عاجل
مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بسبب النقص العددى.. أحمد سامى يعيد توظيف لاعبى سموحة قبل مواجهة بيراميدز موارد بـ 2 تريليون و461 مليار جنيه..النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 - 2022..وهالة السعيد : مبادرة "حياة كريمة" الأهم في التاريخ المصري بإطلالة صيفية.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز..ومرجح مشاركة نجم الفريق بعد شفائه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق الحملة الإعلامية التوعوية " احميها من الختان "

صدى البلد

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان " #احميها_من_الختان " بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذى يوافق ١٤ يونيو من كل عام وتتضمن بث فيديوهات توعوية على عدد من القنوات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث تنويهات إذاعية على محطات الراديو المختلفة، وتستمر الحملة الاعلامية لمدة شهر.

 

وتستهدف نشر الوعى حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذى صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إبريل الماضى.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ختان الإناث المجلس القومى للمرأة المجلس القومي للطفولة والامومة اللجنة الوطنية المجلس القومي القومى للطفولة

موضوعات متعلقة

الرى: مشروعات التعاون في الموارد المائية بين مصر وجنوب السودان نموذج ناجح

وزير الري السابق لـ صدى البلد: الملء الثاني لسد النهضة يعني موافقتنا على أن تأخذ إثيوبيا ثرواتنا المائية

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ