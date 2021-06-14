20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز..ومرجح مشاركة نجم الفريق بعد شفائه

اختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من:



الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أحمد حمص، محمود حليمو، على غزال، أحمد رفاعى، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، محمد ليله، محمد رزق، إسلام جمال، محمد نادى، عرفة السيد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى.

ويعانى الفريق من غيابات بالجملة فى عناصر التشكلية الأساسية التى يعتمد عليها سموحة منذ بداية الموسم حيث يغيب خط الدفاع بالكامل لأسباب مختلفة ، يغيب الثلاثى رجب نبيل ومحمود البدرى وشريف رضا للإيقاف بينما تعذر وصول السودانى أطهر الظاهر من بلاده حتى الآن، كما يعانى الفريق من عدم توافر ظهيرى الجنب، ويسعى المدير الفنى حاليا مع معانيه لإعادة توظيف اللاعبين وتدبيل مراكز بعض العناصر خلال المباراة المقبلة رغم قوتها.



وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى المباراة وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراتى المقاولون العرب والبنك الأهلى، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.



وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار سلسلة العروض القوية التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.



وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة بيراميدز، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التى ارتكبوها فى المباريات الأخيرة وكلفت الفريق خسارة 4نقاط.



وشاهد الجهاز الفنى للموج الأزرق عدة مباريات لفريق بيراميدز فى البطولة المحلية والكونفدرالية للوقوف على طريقة اللعب والعناصر المؤثرة فى التشكيلة التى يعتمد عليها أروابارينا مدرب الفريق.



وسيعلن المدير الفنى قائمة الـ 20 التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة ،فى أحد فنادق القاهرة عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم ، ومن المرجح عودة محمد عبدالمنعم إلى قائمة المباريات من جديد بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة وأبعدته عن المباريات مؤخرا.



ويأمل سموحة في استمرار الانتصارات لتأمين وجوده المربع الذهبى هذا الموسم فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث.