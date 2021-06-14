عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة بيراميدز..ومرجح مشاركة نجم الفريق بعد شفائه

سموحة
سموحة

اختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.


وضمت قائمة اللاعبين كلا من:


الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أحمد حمص،  محمود حليمو، على غزال، أحمد رفاعى، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، محمد ليله، محمد رزق، إسلام جمال، محمد نادى، عرفة السيد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى.

ويعانى الفريق من غيابات بالجملة فى عناصر التشكلية الأساسية التى يعتمد عليها سموحة منذ بداية الموسم حيث يغيب خط الدفاع بالكامل لأسباب مختلفة ، يغيب الثلاثى رجب نبيل ومحمود البدرى وشريف رضا للإيقاف بينما تعذر وصول السودانى أطهر الظاهر من بلاده حتى الآن، كما يعانى الفريق من عدم توافر ظهيرى الجنب، ويسعى المدير الفنى حاليا مع معانيه لإعادة توظيف اللاعبين وتدبيل مراكز بعض العناصر خلال المباراة المقبلة رغم قوتها.


وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى المباراة وعدم ارتكاب أية أخطاء دفاعية مثلما حدث فى مباراتى المقاولون العرب والبنك الأهلى، وخصوصا وأن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.


وطالب الجهاز الفني لسموحة لاعبيه بإستمرار سلسلة العروض القوية التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم لتحقيق الانتصار على المنافس فى ظل قوة الدورى والصراع على المركز الأربعة الأولى خصوصا فى ظل رغبة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى على اعادة "الموج الأزرق" إلى مكانه الطبيعى بين كبار بطولة الدورى العام.


وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة بيراميدز، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثنائى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو بعدم تكرار الإخطاء الدفاعية التى ارتكبوها فى المباريات الأخيرة وكلفت الفريق خسارة 4نقاط.


وشاهد الجهاز الفنى للموج الأزرق عدة مباريات لفريق بيراميدز فى البطولة المحلية والكونفدرالية للوقوف على طريقة اللعب والعناصر المؤثرة فى التشكيلة التى يعتمد عليها أروابارينا  مدرب الفريق.


وسيعلن المدير الفنى قائمة الـ 20 التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة ،فى أحد فنادق القاهرة عقب انتهاء التدريب الختامى اليوم ، ومن المرجح عودة محمد عبدالمنعم إلى قائمة المباريات من جديد بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة وأبعدته عن المباريات مؤخرا.


ويأمل سموحة في استمرار الانتصارات لتأمين وجوده المربع الذهبى هذا الموسم فضلا عن استمرار ملاحقة المصرى صاحب المركز الثالث.

 

الدوري المصري الدوري سموحة المصري بيراميدز احمد سامي مصطفى فتحي

ترشيحاتنا

تعرف على آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء بالقانون الجديد

قانون الجمارك يجيز تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات..تفاصيل

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

بدون حجاب.. كيف تحولت صورة حنان ترك إلى "حملة" ضد منة شلبي

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

يورو 2020.. التشيك تتقدم على إسكتلندا بهدف ستشيك في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

قرار حاسم من الكاف بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

فيديو

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

تحذير شديد من بابا الفاتيكان بسبب كارثة في إثيوبيا .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ