قبل انعقاده غدا.. كيف تشترك في مزاد بيع سيارات الجمارك؟

تبدأ مصلحة الجمارك اعتبارا من الغد، في بيع 61 سيارة، بالمزاد العلني، ضمن الإجراءات المكلفة بها من وزارة المالية؛ للتخلص من المخزون الراكد من البضائع المتنوعة على مستوى الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، بما يحقق حصيلة للخزانة العامة، ويسمح للموانئ باستقبال بضائع جديدة.



وبحسب تقارير رسمية وصادرة عن مصلحة الجمارك، فقد تقرر عقد المزاد في إحدى قاعات النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة، في حي مصر القديمة؛ لبيع سيارات مستوردة، كانت مخزنة بساحتي "مطار القاهرة وأرض المعارض" من ماركات شهيرة.



وحددت مصلحة الجمارك للراغبين في الاشتراك في المزاد، سواء للأفراد أو التجار؛ ضرورة شراء كراسة شروط من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمنطقة الدقي بقيمة 400 جنيه، ومعاينة السيارات المرغوب شراءها حتي قبل الساعة 12 ظهر من يوم انعقاد المزاد.



وقالت المصلحة إنه ينبغي على الراغب في الاشتراك بالمزاد؛ تقديم صورة من بطاقة رقمه القومي وصورة بطاقته الضريبية بالنسبة للتجار، وسداد مبلغ تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه لدى خزينة جمارك مطار القاهرة، يتم خصمها من ثمن السيارة- حال رسوم المزاد عليه-، ويرد المبلغ المدفوع بعد نهاية الجلسة؛ إذا لم يرسُ على المشترك المزاد.



وذكرت المصلحة أن عمليات البيع تتم وفقا لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018، ويدفع المشترك في المزاد 30% من قيمة السيارة في حال الفوز بالمزاد، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.



وفـي حالة عـدم السداد في نفـس اليوم يـكون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو عبر شيك مصرفي مقبول الدفع، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام؛ تحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير، أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهة مالكـة للُّـوط- الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد؛ يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة، مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة، مضافا إليها أي غرامات تراها الجهة الإدارية.