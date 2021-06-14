أجندة ثقافية لأهم الفعاليات والحفلات.. غدا

ينشر موقع صد البلد، الفعاليات الثقافية والفنية والحفلات وعروض المسرح المقامة غدا الثلاثاء 15 يونيو فى المراكز المختلفة كالآتى:

فعاليات دار الأوبرا المصرية

العرض المسرحي "كلاب".. البيت الفتي للمسرح مسرح الجمهورية.

صندوق التنمية الثقافية

المعرض الدائم لمنتجات المركز (الخزف_نحاس_خيامية_حلى_نجارة).. مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الساعة 12 ظهرا.

معرض نتاج ملتقى الأقصر الدولى للتصوير.. القاعة الكبرى بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة 12 ظهرا.

معرض مساجد القاهرة الخديوية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.. القاعة الصغرى بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة 12 ظهرا.

ورشة تصنيع عرائس وتوظيفها فى عرض مسرح عرائس للأطفال من تقديم رحمة محجوب.. مركز ابداع الطفل ببيت العيني الساعة 11 صباحا.

ورشة منتخب مدرسة الانشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي.. مركز الإبداع الفنى بقصر الامير طاز الساعة 2 مساء.

ورشة إعداد الممثل والحكي وفنون المسرح من تدريب أحمد زكريا.. مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز الساعة 3 مساء.

مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية.. مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الساعة 3 مساء.

ورشة ستوديو الممثل إشراف المخرج محمد مرسي.. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة 3 مساء.

ورشة البيانو للكبار إشراف مي أحمد صلاح.. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة 3 مساء.

أوركسترا الموهوبين بقيادة كريم عبد العزيز محمود.. مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة 5 مساء.

ندوة العمارة فى روايات ريم بسيوني.. بيت المعمار الساعة 6 مساء.

نادى الحرية السينمائي إشراف الناقد محمد كمال مبارك.. مركز الحرية للإبداع بالاسكندرية الساعة 6 مساء.

ندوة مناقشة رواية " بهجة الحضور" للكاتب الروائي محمد عطية محمود.. مركز الحرية للإبداع السينمائي الساعة 6:30 مساء.

ساقية عبد المنعم الصاوي

حفل إنشاد ديني فرقة الأحباب.. مسرح النهر الساعة 8:30 مساء.

البيت الفني للمسرح

عرض dogs على مسرح الجمهورية بعابدين الساعة 8 مساء.

المهرجان الدولي للطبول

تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة، فعاليات لفرق اندونيسيا، فلسطين كنعان، الفرقة القومية للموسيقى الشعبية .

تقام احتفالات في قبة الغوري لفرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، ايقاعات من العالم.

تقام احتفالات في ساحة الهناجر لفرق الفلبين، جنوب السودان 1، فرقة مركز فنون الدقهلية.

تقام احتفالات فى حديقة الحرية فعاليات لفرق فلسطين «الفالوجة» فرقة فنون السيرك البلياتشو والأطفال، فرقة نجوم القاهرة.

تقام احتفالات في قصر الأمير طاز تعرض فرقة بنجلاديش، فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة بيت باند.

تقام احتفالات في بيت السناري بالسيدة زينب تعرض فرقة السودان «فرقة جمعية دنقلا»، فرقة جامعة عين شمس، فرقة الساحل للفنون الشعبية.