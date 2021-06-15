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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 15- 6-2021، على مستوى الأعيرة المختلفة؛ بعد أن هوى- أمس- بمتوسط 10 جنيهات، في محلات الصاغة.


ووصل أعلى سعر من جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 684 جنيها.
  


وبلغ أكبر سعر سجله عيار 21 الأشهر انتشارا بين فئة الذهب نحو 798 جنيها.


وسجل سعر الجرام من  عيار 24 الأعلى فئة نحو 912 جنيها مقابل 922 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 532 جنيها مقابل 538 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 6384 جنيها وأوقية الذهب لـ 28.4 ألف جنيه، وكيلو الذهب لنحو 912 ألف جنيه.


أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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