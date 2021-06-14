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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. أماني ضرغام لـ ست الستات : أبو العينين حريص على تقديم الأفضل للجمهور

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قالت الكاتبة الصحفية ، أماني ضرغام ، إن فضائية "صدى البلد " تسعى نحو تطوير مضمونها بنفس مستوى المظهر الرائع ، وتضم مجموعة من البرامج المتميزة ، منها البرنامج الرياضي المميز للإعلامي "  هاني حتحوت " ، وبرنامج " صباح البلد ، والبرنامج الشبابي " انبوكس " .


وتابعت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد ، وتقدمه الإعلامية "دينا رامز " : بصفتي متابعة جيدة للتطور الحالي في برامج صدى البلد فهو عاملي حالة إيجابية جيدة ، وعايزاكم تقولوا للناس عملتوا ده إزاي .. وأد إيه بتتعبوا " .


ووجهت التحية لجميع العاملين في فضائية "صدى البلد" ، ومجهودهم الرائع الذي استغرق الكثير من الوقت ليخرج بهذا الشكل الرائع ، وعلى رأسهم " عماد ربيع " رئيس قنوات "صدى البلد " .

 

من جانبها قالت الإعلامية "دينا رامز " للجمهور: ابعتولنا على صفحة البرنامج وقولوا لنا رأيكم في التطوير الجديد .

 

وتابعت : النائب محمد أبو العينين حريص على تقديم الأفضل للجمهور ، وأفضل مضمون وذلك بارتباطه بالنواب والمسؤولين .

أماني ضرغام اخبار التوك شو دينا رامز محمد أبو العينين برنامج ست الستات

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