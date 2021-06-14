شاهد.. أماني ضرغام لـ ست الستات : أبو العينين حريص على تقديم الأفضل للجمهور

قالت الكاتبة الصحفية ، أماني ضرغام ، إن فضائية "صدى البلد " تسعى نحو تطوير مضمونها بنفس مستوى المظهر الرائع ، وتضم مجموعة من البرامج المتميزة ، منها البرنامج الرياضي المميز للإعلامي " هاني حتحوت " ، وبرنامج " صباح البلد ، والبرنامج الشبابي " انبوكس " .



وتابعت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد ، وتقدمه الإعلامية "دينا رامز " : بصفتي متابعة جيدة للتطور الحالي في برامج صدى البلد فهو عاملي حالة إيجابية جيدة ، وعايزاكم تقولوا للناس عملتوا ده إزاي .. وأد إيه بتتعبوا " .



ووجهت التحية لجميع العاملين في فضائية "صدى البلد" ، ومجهودهم الرائع الذي استغرق الكثير من الوقت ليخرج بهذا الشكل الرائع ، وعلى رأسهم " عماد ربيع " رئيس قنوات "صدى البلد " .

من جانبها قالت الإعلامية "دينا رامز " للجمهور: ابعتولنا على صفحة البرنامج وقولوا لنا رأيكم في التطوير الجديد .

وتابعت : النائب محمد أبو العينين حريص على تقديم الأفضل للجمهور ، وأفضل مضمون وذلك بارتباطه بالنواب والمسؤولين .