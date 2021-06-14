جامعة الفيوم: بروتوكولات تعاون بين كلية الطب والمؤسسات الطبية بالمحافظة لتطوير المنظومة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم، حيث وقع البروتوكول عن كلية الطب د.ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن مديرية الصحة د. حاتم جمال الدين، مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين كلية الطب والهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، ووقع البروتوكول عن كلية الطب د. ياسر حتاتة، عميد الكلية، وعن الهيئة العامة للتأمين الصحي د. هبة عاطف، مدير التأمين الصحي بالفيوم، بحضور د. ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب وذلك اليوم الإثنين .

وصرح د أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل استغلال الإمكانات المادية والقدرات البشرية المتاحة الاستغلال الأمثل بما يضمن تحقيق السياسات الصحية التي تتبناها الدولة.

من جانبه أشار د. ياسر حتاتة، إلى أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون المباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات مديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي ، بالتعاون مع كلية الطب وكوادرها الطبية.

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