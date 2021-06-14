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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار بروتون ساجا موديل 2021 في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا

أعلنت شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات، من خلال وكيلها المحلى فى مصر، عن زيادة فى أسعار الفئة الأعلى لطراز بروتون ساجا موديل 2021 .

وأوضح الوكيل المحلى لشركة بروتون فى مصر، أن قيمة الزيادة الواقعة على الفئة الأعلى للسيارة بروتون ساجا موديل 2021 تقدر بـ 2000 جنيه مصرى فقط.

وكان الوكيل المحلى لشركة بروتون طرح ثلاث فئات من السيارة ساجا موديل 2021 التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان، وهم الفئة الأولى M- Standard ، والفئة الثانية A/T- Standard ، والفئة الثالثة A/T Premium داخل السوق المحلى.

وتستمد السيارة بروتون ساجا موديل 2021، قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات سعة 1300 سي سي ينتج قوة 95 “حصان” وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

وتأتى السيارة السيارة بروتون ساجا موديل 2021، بعدد من الكماليات أهمها زجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات، وحساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك .

 

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2021، عدد من وسائل الامان من بينها 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA .

 

بالإضافة إلى نظام ترفيهي مكون من راديو USB – CD -MP3 –بلوتوث – 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومخرج كهرباء 12V.

 

أما عن الأسعار الجديدة للسيارة بروتون ساجا موديل 2021، فى السوق المصرى فتاتى كالتالى :

 

- الفئة الأولى Standard- M\T- 1.3 بسعر 167 ألف جنيه "بدون زيادة".

- الفئة الثانية Standard-A\T-1.3 بسعر 189 ألف جنيه "بدون زيادة".

- الفئة الثالثة Premium-A\T-1.3 بسعر 205 ألف جنيه "بزيادة 2000 جنيه".

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