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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيعملها ازاي؟.. دينا رامز : أبو العينين بيتابع كل البرامج وحريص على الظهور بأفضل شكل| فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قالت الإعلامية دينا رامز ، إن النائب  محمد أبو العينين حريص كل الحرص على ظهور الإطلالة الجديدة لبرامج " صدى البلد " على أعلى مستوى ، وهو دائم المتابعة مع مسؤولي البرامج وإبداء آرائه ، على الرغم من انشغاله ومسؤولياته .

 

وتابعت الإعلامية " دينا رامز " ، خلال برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد “ : بيفضل يبعتلنا مسجات ويقولنا ده حلو أو ده مش حلو .. وبيبقى صعب يعجبوا لوك البرنامج".

 

وأكملت : بستعجب بيجيب الوقت ده منين .. ماشاء الله بيتابع كل البرامج وبيبدي تعليقات مستمرة على البرامج " .

 

من جانبها ، عبرت الكاتبة الصحفية ،  أماني ضرغام  ، عن سعادتها البالغة بالتطور الجديد الذي شهدته مجموعة برامج فضائية " صدى البلد ، معقبة : " إيه الجمال والحلاوة دي " .
 

النائب محمد أبو العينين أبو العينين دينا رامز اخبار التوك شو ست الستات

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