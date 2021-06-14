بيعملها ازاي؟.. دينا رامز : أبو العينين بيتابع كل البرامج وحريص على الظهور بأفضل شكل| فيديو

قالت الإعلامية دينا رامز ، إن النائب محمد أبو العينين حريص كل الحرص على ظهور الإطلالة الجديدة لبرامج " صدى البلد " على أعلى مستوى ، وهو دائم المتابعة مع مسؤولي البرامج وإبداء آرائه ، على الرغم من انشغاله ومسؤولياته .

وتابعت الإعلامية " دينا رامز " ، خلال برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد “ : بيفضل يبعتلنا مسجات ويقولنا ده حلو أو ده مش حلو .. وبيبقى صعب يعجبوا لوك البرنامج".

وأكملت : بستعجب بيجيب الوقت ده منين .. ماشاء الله بيتابع كل البرامج وبيبدي تعليقات مستمرة على البرامج " .

من جانبها ، عبرت الكاتبة الصحفية ، أماني ضرغام ، عن سعادتها البالغة بالتطور الجديد الذي شهدته مجموعة برامج فضائية " صدى البلد ، معقبة : " إيه الجمال والحلاوة دي " .

