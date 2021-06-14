تشكيل منتخبي بولندا وسلوفاكيا في يورو 2020

أعلن البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لمنتخب بولندا، التشكيل الرسمي لمواجهة سلوفاكيا، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو ٢٠٢٠".

وضم تشكيل بولندا لمواجهة سلوفاكيا كل من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بيرزينسكي - جليك - بيدناريك -ريبوس

خط الوسط: كريشوياك - لينيتي- كليتش

خط الهجوم: جوزوياك - زيلنيسكي - روبرت ليفاندوفسكي

وتقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أفيفا.

أما تشكيل سلوفاكيا، فضم كل من:

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكاريك - شاتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوشكا - هرومادا - هراسلين - هامشيك - ماك

خط الهجوم: دودا

وتضم المجموعة الخامسة أيضًا كل من منتخبي إسبانيا والسويد.