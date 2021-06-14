غير كورونا .. الفيروس المخلوي التنفسي خطر جديد يهدد البشر

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة من انتشار مرض تنفسي جديد يسببه الفيروس المخلوي التنفسي RSV حيث انتشر خلال الآونة الأخيرة فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.

ووفقا لما جاء فى موقع news observer، أصدرت وكالة الصحة العامة تقرير رسمي تحث فيها الأطباء ومقدمي الرعاية على البحث عن الفيروس المخلوي التنفسي RSV الذي يهاجم الرئتين والممرات الهوائية فى الجهاز التنفسي.

انتشار المرض فى أمريكا

قال الخبراء إنهم لاحظوا زيادة في عدد الإصابات الإيجابية بـ الفيروس المخلوي التنفسي داخل 12 ولاية حتى الآن، وبسبب هذا الانتشار المتزايد للمرض ينصح مركز السيطرة على الأمراض بإجراء اختبارًا أوسع لـ الفيروس المخلوي التنفسي RSV بين المرضى الذين يعانون من أى مشكلة أو مرض تنفسي قوي خاصة إذا ثبت سلبية نتائجهم عند إجراء اختبار كورونا ، كما يمكن أن يرتبط الفيروس المخلوي التنفسي RSV بمرض مزمن لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أن حالات الإصابة بـ الفيروس المخلوي التنفسي تبلغ ذروتها عادة خلال الخريف والشتاء مما يؤدي لدخول 58 ألف شخص في المتوسط ​​إلى المستشفى في الولايات المتحدة كل عام، ولوحظ أن الرضع والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي RSV، وكذلك كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي RSV؟



ويعرف الفيروس المخلوي التنفسي وفقا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض بأنه مرض حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي وتنتقل العدوى عن طريق قطرات الرذاذ المحمولة جوا عندما يعطس شخص ما أو يسعل، أو ملامسة سطح ملوث.

ويقول الخبراء إنه السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات وعدوى الالتهاب الرئوي عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي RSV



أوضح مركز السيطرة على الأمراض إن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي يتظهر عادة بشكل شبيه للزكام مثل السعال والصداع وسيلان الأنف والحمى.

وفي المرضى الأصغر سنًا وخاصة الرضع، يمكن أن يتسبب الفيروس في الانزعاج أو التهيج وفقدان الشهية والخمول قبل ظهور الأعراض الأكثر شيوعًا مثل السعال أو العطس.

يقول خبراء الصحة العامة إن الناس يتعافون عادة في غضون أسبوع إلى أسبوعين ، وذلك بالرغم من أنه لا يوجد علاج محدد حتى الآن لـ الفيروس المخلوي التنفسي RSV، ويمكن أن يصاب آخرون بمرض شديد كل عام، يتم إدخال 177 ألف بالغًا فوق 65 عامًا إلى المستشفى، ويموت ما يقدر بـ 14 ألف بسبب عدوى RSV.

هل يوجد لقاح للفيروس المخلوي التنفسي؟



لا لم يتمكن الأطباء والعلماء من إنتاج لقاح ومضادات فيروسات تستطيع حماية الانسان من الإصابة بـ الفيروس المخلوي التنفسي .