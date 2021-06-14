عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : اتفاقيات التعاون بين مصر والسعودية تعزز الاستثمار بين البلدين

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن توقيع مصر والسعودية على العديد من اتفاقيات التعاون بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية السعودية، تعكس قوة العلاقات التي تربط مصر والسعودية القائمة على تحقيق المصلحة المُشتركة للشعبين الشقيقين على حد سواء.  

 

وأضاف منظور، في بيان، أن القيادة السياسية فى مصر والسعودية تدعم تعزيز حركة الاستثمارات بين البلدين الأشقاء في كافة المجالات، وفقًا لخطط ورؤى التنمية التي تحملهما كل من رؤية الإدارة المصرية وأيضًا خطط المملكة العربية السعودية، مُؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مُستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ6 مليارات دولار.

السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

غدا.. الشركات السعودية تبحث مع هيئة الاستثمار تذليل العقبات

وأوضح أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها خلال السنوات الأخيرة الماضية بذلت جهود لا يمكن إغفالها لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع حركة الاستثمار.


كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أصبحت لديها بنيه استثمارية وتشريعة جاذبة وقوانين جديدة شجعت المُستثمرين على التوسع في مشاريعهم، مُؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات على أرض مصر مما يترتب عليه زيادة معدلات النمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

السعودية مستقبل وطن المشروعات الصغيرة التنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

مصر ولبنان يبحثان مقترحا إعلاميا بإنتاج برنامج بث مشترك

دوار مفاجئ.. شاهد لحظة انهيار رئيس زامبيا في حفل تنصيب لقوات الدفاع

أغنى عائلات العالم تبيع أسهما بـ 2.1 مليار دولار خوفا من التضخم

تحرك عربي لدعم مصر في ملف سد النهضة|طارق فهمي يكشف دور المملكة

وكالة فيتش: 4 سيناريوهات تحدد عائدات البنوك المصرية حال تخفيض قيمة الفائدة

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ