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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين أبرز التحديات أمام الدول المتقدمة والنامية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أهمية تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن الأمن الغذائي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأكد وزير الزراعة أن الأمن الغذائي على مستوى الدولة يتطلب أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الشيوخ، أنه لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.

وأكد القصير أن هناك  بعض المحاصيل والسلع فيها الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير مثل الفاكهة – الخضر- الأرز - الذرة البيضاء - الذرة الرفيعة – الدواجن – الألبان - بيض المائدة ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك.

الفاكهه وزير الزراعة الدواجن الامن الغذائي

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