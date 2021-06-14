قنبلة موقوتة.. عقود 7 لاعبين بالزمالك تضع اللجنة المكلفة بالإدارة في ورطة

تواجه اللجنة المكلفة بأعمال رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية أزمة كبيرة، بسبب عقود بعض اللاعبين المعارين الذين لم تكتمل عقودهم بشكل صحيح ولم توثق في فترة تعاقدهم مع النادي، أو التجديد لهم.

وقال حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن رزاق سيسيه المعار من نادي الزمالك عقده مع القلعة البيضاء لم يوثق حتى الآن، ويعتبر منتهي ولا يحق لنادي الزمالك طلب اللاعب مع نهاية الموسم.

من جانبه قال أحمد حسام ميدو، إنه أخطر اللجنة المكلفة بالتجديد للاعبين المهمين المعارين خارج نادي الزمالك، بسبب تلقيه معلومة عدم توثيق العقود.

وأضاف ميدو:" عقد سيسيه مع الزمالك يعتبر منتهيا، ويعد لاعبا حرا إلا إذا تدخل أحد الأطراف لحل الأزمة وإكمال التعاقد مع اللاعب أو التجديد له.

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أكد إبراهيم عبد الجواد الإعلامي عبر فضائية أون تايم سبورت، أن عقد مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي، لم يكتمل حتى الآن وغير موثق في اتحاد الكرة المصري، وهذا يشكل أزمة كبيرة للجنة المكلفة.

وأضاف عبد الجواد، أن اللجنة المكلفة لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، تقوم خلال هذه الفترة بالتواصل مع مصطفى محمد ووكيله لحل الأزمة التي ستواجه نادي الزمالك بسبب عدم استكمال مستحقات عقود اللاعبين.

ووضع مسئولو نادى الزمالك عقود 7 لاعبين على مائدة التجديد، خاصة أن هؤلاء اللاعبين اقتربت عقودهم من الانتهاء مع نهاية الموسم المقبل، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى فريق آخر فى شهر يناير المقبل، دون العودة لإدارة الزمالك، وهو ما دفع الإدارة للتحرك فى هذا الملف سريعًا منعًا لتكرار أزمة الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى مازال لم يحسم قراره من التجديد رغم انتهاء عقده مع الفريق فى 30 من الشهر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين السبعة كلاً من طارق حامد والمغربى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة، ومصطفى فتحى ورزاق سيسيه وعمر السعيد، لاسيما أن مصطفى فتحى معار لسموحة، كما أن رزاق سيسيه معار للاتحاد السكندرى، وعمر السعيد للجونة.

واتخذ الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، قرارًا بعودة مصطفى فتحى وسيسيه من الإعارة، ليتبقى عمر السعيد الذى من المتوقع أن يستغنى الزمالك عن خدماته بالبيع النهائى أو تجديد عقده مع تجديد إعارته مرة أخرى.

