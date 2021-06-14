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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

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نقل النواب تناقش إنشاء نفق أمام مزلقان الخضراوية للحفاظ على أرواح المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي عبدالحليم بشأن الحاجة إلى إنشاء نفق أمام مزلقان الخضراوية ومدخل قرية منشأة دملو- مركز قويسنا – بمحافظة المنوفية.

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وقال النائب محمد حمدي عبدالحليم مزلقان الخضراوية ، خلال الثلاث شهور الماضية وقع 48 حادث أسفر عن مقتل 50 مواطن ، مؤكدا على ضرورة إنشاء نفق للحفاظ على أرواح المواطنين.

 نفق مشاه يغبر المزلقان

وقال حسام بدر الدين رئيس الإدارة للمركزية ليحوث المشروعات ، أنه يقترح انشاء نفق مشاه يغبر المزلقان نظرا لوجود صعوبة هندسية فى إقامة نفق أسفل المزلقان.

 

وقد اعترض نواب اللجنة نظرا أن الهدف من النفق ليس فقط عبور المشاه ولكن العديد  من المواطنين يعبرون ومعهم الماشية مما يجعل نفق المشاة بلا قيمة.

 

وقد عقب النالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة قدمت كل الدعم لوزارة النقل ، لما تقدمه من جهود كبيرة لتحسين الطرق ، مؤكدا أن اللجنة تدعم كل الجهود التى ترفع اى معاناه عن كاهل المواطن .

 طموحات المواطن

وأكد رئيس لجنة النقل ، أن هدف اللجنة هو تحقيق طموحات المواطن وتقديم كل السبل لتسهيل أمور الحياة لإخواننا فى الريف ، مؤكدا على انشاء لجنة لمتابعة طلب الإحاطة بشأن انشاء نفق للمشاة أسفل مزلقان الخضراوية للوصول إلى أفضل حل ممكن لخدمة المواطن .

واكد علاء عابد ،  انه في عهد الرئيس مبقتش فيه حاجه غاليه علي الشعب المصري وهو حريص كل الحرص على حياة المواطن ، وبيصرف تريليونات من اجل ان يحيا المواطن حياة كريمه ، واننا نتمني ان نكون قادرين على تحقيق طموحات الشعب المصري الا وثق فينا ومنحنا ثقته .

واضاف النائب علاء عابد،  ان دورنا هو خدمه المواطن ، ونحن معنين بالحفاظ على ارواح الشعب ، والوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل  لا يدخر جهد في تقديم المزيد التطورات لخدمه المواطنيين.

و قررت   لجنه النقل والمواصلات،  تشكيل لجنة برئاسة النائب سامح السايح للمتابعه مع وزارة التخطيط والنقل ما يمكن انجازة بما يؤدي الي سيوله مرورية وتسهيل الحركة لراحة المواطنين .
 

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