الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لقاتل العائلة المسلمة

دهسهم بشاحنته دون رحمة

قال ممثلو ادعاء اتحاديون ومحليون (النيابة العامة) بكندا اليوم الإثنين، إن الرجل الكندي المتهم بدهس أسرة مسلمة عمدًا ، والتي تسبب في مقتل أربعة منهم ، سيواجه تهمًا بالإرهاب ، بالإضافة إلى القتل من الدرجة الأولى، وفق ما أوردت وسائل إعلام عالمية.

وتم القبض على ناثانيال فيلتمان ، 20 عامًا ، قبل ثمانية أيام بعد وقت قصير من الهجوم في موقف للسيارات يقع على مسافة قصيرة من أقدم مسجد في المدينة.

وقالت الشرطة، إنه كان يرتدي ما بدا أنه سترة واقية وخوذة في ذلك الوقت.

وقبل أسبوع، ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء ، بما اعتبره "هجوما ارهابيًا" بعد مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسًا بشاحنة.

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم، إن هذه المجزرة لم تكن حادثا. إنها هجوم إرهابي دافعة الكراهية في قلب إحدى مجموعاتها.

وقالت الشرطة في كندا، إن أربعة أفراد من عائلة مسلمة قتلوا في هجوم "مع سبق الإصرار" بشاحنة.

وحدث الهجوم في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.

ويخضع الناجي الوحيد من الأسرة، وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، للعلاج في مستشفى جراء إصابات خطيرة لحقت به.