عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دهسهم بشاحنته دون رحمة

الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لقاتل العائلة المسلمة

جنازات العائلة بالعلم
جنازات العائلة بالعلم الكندي

قال ممثلو ادعاء اتحاديون ومحليون (النيابة العامة) بكندا اليوم الإثنين، إن الرجل الكندي المتهم بدهس أسرة مسلمة عمدًا ، والتي تسبب في مقتل أربعة منهم ، سيواجه تهمًا بالإرهاب ، بالإضافة إلى القتل من الدرجة الأولى، وفق ما أوردت وسائل إعلام عالمية.

 

وتم القبض على ناثانيال فيلتمان ، 20 عامًا ، قبل ثمانية أيام بعد وقت قصير من الهجوم في موقف للسيارات يقع على مسافة قصيرة من أقدم مسجد في المدينة.

 

وقالت الشرطة، إنه كان يرتدي ما بدا أنه سترة واقية وخوذة في ذلك الوقت.

 

الأردن يسجل 10 وفيات و546 إصابة كورونا جديدة

السعودية تسجل 1109 إصابات جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا

 

وقبل أسبوع، ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء ، بما اعتبره "هجوما ارهابيًا" بعد مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة دهسًا بشاحنة.

 

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم، إن هذه المجزرة لم تكن حادثا. إنها هجوم إرهابي دافعة الكراهية في قلب إحدى مجموعاتها.

 

 

وقالت الشرطة في كندا، إن أربعة أفراد من عائلة مسلمة قتلوا في هجوم "مع سبق الإصرار" بشاحنة.

وحدث الهجوم في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو.

 

ويخضع الناجي الوحيد من الأسرة، وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، للعلاج في مستشفى جراء إصابات خطيرة لحقت به.

عائلة مسلمة الإرهاب هجوم ارهابي النيابة العامة جاستن ترودو نيابة العامة رئيس الوزراء الكندي الكراهية أسرة مسلمة المجزرة

موضوعات متعلقة

كلمة نارية للرئيس الأمريكي في ختام قمة السبع

البابا يحذر من كارثة رهيبة في إثيوبيا

أردوغان يكشف محاور حديثه مع بايدن غدًا

هل عادت أمريكا للحضن الأوروبي بعد قمة السبع

بوتين يرحب بلقاء بايدن ويستذكر ترامب.. فما الغرض؟

مجموعة جي 7 تتعهد بدعم جهود اللقاحات في العالم

مجموعة صغيرة لا تحكم العالم.. الصين تحذر قادة مجموعة السبع

مصادر دبلوماسية: لاحل مع إيران في فيينا قبل أسابيع

ترشيحاتنا

دوار مفاجئ.. شاهد لحظة انهيار رئيس زامبيا في حفل تنصيب لقوات الدفاع

أغنى عائلات العالم تبيع أسهما بـ 2.1 مليار دولار خوفا من التضخم

تحرك عربي لدعم مصر في ملف سد النهضة|طارق فهمي يكشف دور المملكة

وكالة فيتش: 4 سيناريوهات تحدد عائدات البنوك المصرية حال تخفيض قيمة الفائدة

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

قومى المرأة يشيد بقرار النائب العام بتشغيل ١٢ مكتباً رقمياً لخدمة نيابات الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لأشخاص يلقون كمية من الطماطم بـ مجرى مائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ