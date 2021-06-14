شيك يقود منتخب التشيك للفوز 2-0 على إسكتلندا في يورو 2020

فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا “يورو 2020”، في استاد هامبدن بارك، اليوم.

سجل هدفي التشيك، التي تشارك في بطولة أوروبا للمرة السابعة على التوالي، المهاجم باتريك شيك، في الدقيقتين 42، و52.

وسجل شيك هدفه الثاني بطريقة مذهلة، واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد كرة رائعة بعيدة المدى بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1- 0 على كرواتيا باستاد ويمبلي أمس الأحد.