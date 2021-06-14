دينا أبو السعود تكشف عن أهم المستخلصات الموجودة بكريمات التفتيح .. فيديو

نصحت الدكتورة "دينا أبو السعود " ، بأهمية استخدام الكريمات التي تحتوي على مستخلص التوت البري للبشرة ، لأنه يقي من الشيخوخة .

وأضافت الدكتورة "دينا أبو السعود " ، خلال لقائها ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن أفضل كريمات للبشرة هي التي لا تحتوي على العطور ، وتكون مرخصة من وزارة الصحة .

وأوضحت أن مستخلص " التوت البري " يعمل على معدل صبغة " الميلانين " بالجلد ، وهو المسؤول عن لون البشرة والشعر .

وتابعت أن مستخلص العرقسوس من أهم المستخلصات التي ينصح بها في التفتيح ، لما هو معروف عنه بالقدرة الفائقة على تفتيح الجلد .



كما ونوهت على ضرورة استخدام الكريمات التي تحتوي على "فيتامين سي " ، والذي يعمل توريد البشرة ، وتحفي الكولاجين .