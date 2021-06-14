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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود تكشف عن أهم المستخلصات الموجودة بكريمات التفتيح .. فيديو

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود

نصحت الدكتورة "دينا أبو السعود " ، بأهمية استخدام الكريمات التي تحتوي على مستخلص التوت البري للبشرة ، لأنه يقي من الشيخوخة .

وأضافت الدكتورة "دينا أبو السعود " ، خلال لقائها ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن أفضل كريمات للبشرة هي التي لا تحتوي على العطور ، وتكون مرخصة من وزارة الصحة .

وأوضحت أن مستخلص " التوت البري " يعمل على معدل صبغة " الميلانين " بالجلد ، وهو المسؤول عن لون البشرة والشعر .

وتابعت أن مستخلص العرقسوس من أهم المستخلصات التي ينصح بها في التفتيح ، لما هو معروف عنه بالقدرة الفائقة على تفتيح الجلد .


كما ونوهت على ضرورة استخدام الكريمات التي تحتوي على "فيتامين سي " ، والذي يعمل توريد البشرة ، وتحفي الكولاجين .

دينا أبو السعود اخبار التوك شو تفتيح البشرة التوت البري العرقسوس

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