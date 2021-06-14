سحر السنباطي: اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث صحوة مجتمعية كسرت حاجز الصمت

يوافق اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، 14 من شهر يونيو من كل عام، وهو اليوم الذى شهد مقتل الطفلة "بدور" على يد طبيبة فى محافظة المنيا عام 2007.

وتحتفل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى هذا اليوم، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث وهو حلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم بين عضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وإخلاص للقضاء على هذه الجريمة حيث عملت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة.

ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنه فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي والوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر إنشاء اللجنة ، حيث تنوعت الأنشطة بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات إعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب ، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000.

و قالت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق الفتيات تستهدف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية.

وثمنت "السنباطي" الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ إنشائها عام 2019 اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه كان لزاماً علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.

وأضافت "السنباطي" أنه كان من أبرز انجازات اللجنة الوطنية تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب، مؤكدة أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.

وقالت "السنباطي" أننا نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.