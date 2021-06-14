سموحة يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته على ملعب النادي بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.

ويعاني أحمد سامي المدير الفني للفريق من غيابات مؤثرة في خط الظهر خلال مواجهة نادي بيراميدز، ويفتقد سامي أحد أهم العناصر وهم كل من رجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا، إضافة إلى تعثر عودة أطهر الطاهر من بلاده حتى الآن.

وخاض لاعبو سموحة وديتين خلال فترة التوقف أمام غزل المحلة وفريق المجد أحد أندية الدرجة الثالثة.

واستغل أحمد سامي فترة التوقف في تجهيز البدلاء لسد عجز خط الظهر من خلال خوض الوديات من أجل تصحيح مسار اللاعبين والوصول إلى التشكيل المثالي أمام بيراميدز.

وطالب سامي، لاعبي الفريق بالتركيز في خوض التدريبات وعدم ارتكاب أي أخطاء دفاعية خلال مواجهة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على المربع الذهبي لهذا الموسم .

وحذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة بيراميدز، مؤكداً أن المنافس قوي ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين.

واختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز، والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

وضمت قائمة اللاعبين الآتي:



الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد عبد المنعم، محمود عزت، خالد عبد الفتاح، أحمد حمص، محمود حليمو، على غزال، أحمد رفاعى، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، محمد ليله، محمد رزق، إسلام جمال، محمد نادى، عرفة السيد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.