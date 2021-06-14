الناتو: الصين تتوسع في امتلاك رؤوس نووية وأسلحة متطورة..فيديو

قال المتحدث باسم الناتو، أن زيادة نفوذ الصين يمثل تحديا لأمن دول الحلف، مؤكدا أن الصين تتوسع في امتلاك رؤوس نووية وأسلحة متطورة.



وأضاف المتحدث باسم الناتو خلال تصريحات تليفزيونية علي اكسترا نيوز، إننا ملتزمون بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وندعو إيران إلى وقف أنشطة الصواريخ الباليستية.

وقال متحدث الناتو : “ندعم الصين للالتزام بالقانون الدولي ونبحث عن علاقات قوية مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا ونسعي للتواصل مع الصين لحماية مصالحنا الأمنية”.