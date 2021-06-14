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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توقيع بروتوكول تعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية و نقابة المهن التمثيلية

أشرف زكي مع ممثلي
أشرف زكي مع ممثلي المتحدة

وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة فى النقيب الدكتور أشرف زكي، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالى.

وقال الدكتور أشرف زكي عقب توقيع البروتوكول، إن هذا التعاون مهم جدًا والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضائها فلن يمارس التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية، وهذه عدالة فنية لابد أن تتحقق وتفعل في الفترة المقبلة وذلك من خلال هذا التعاون.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة دكتور أشرف زكى، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على وقوفه بجانب الفنان شريف دسوقي.

وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائي له؛ تقديرا لدوره الفني، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام ورعاية الرئيس للمصريين".

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ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، كما وجه الرئيس، الشركة المُتحدة، إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه، خاصة أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

 

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه، بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي تعرض لأزمة صحية مؤخرا، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

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