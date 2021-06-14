سألنا المصريين: هل تناولت لقاح كورونا .. شاهد

تجولت عدسة صدي البلد في الشوراع المصرية لرصد كم الأفراد الذين تناولوا لقاح كورونا للوقاية منه، وعلي الصعيد الأخر الأفراد الذين لا يحبذون تناول العقاقير خوفاً من أي أثار جانبية، كما تباينت ردود الناس.

في البداية قال جمال، إنه تناول بالفعل لقاح كورونا بالإضافة إلي زوجته ووالدته استجابة منهم لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة ولم يلاحظ أعراض جانبية عقب تلقيه اللقاح.

وأضاف رامي، أنه لم يتناول اللقاح خشية أي أعراض جانبية بعد تلقيه، موضحاً أنه يلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية وتجنب خطر الإصابة.

من جانبه أوضح أحمد، أنه لم يقدم علي تناول اللقاح لإعطاء فرصة أولاً لكبار السن بتلقيه، مشدداً علي أهميته لحماية آبائنا وأمهاتنا.

وتابع مصطفي أنه تواً تلقي اللقاح ووجد استقبال جيد في المستشفى والتزام واضح بالتعقيم والتنظيف المستمر، وأنهى متمنياً أن يزول هذا الوباء اللعين عن العالم أجمع

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان في، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتطوير مراكز اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الدولية فى مصر وعددها 179 مركزا، كما وجهت بصرف 350 جهاز حاسب آلى لرفع كفاءة أعمال الميكنة بمراكز اللقاح، موضحة أن المراكز لم يتم تفعيل الخدمة بها حاليا بتوفير تطعيمات لقاح كورونا، وسيكون التعامل من خلال القيام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح، على أن يتم تسجيل كل البيانات على الموقع ومن خلال الرقم الكودى الذى يتم إرساله لطالب اللقاح، ويتم طلب اللقاح في مراكز السفر الدولي بموجب توفير المستندات الدالة على السفر.



ونوهت المصادر ،إلى أن مراكز التطعيمات الدولية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وسيتم توفير لقاحات كورونا للمسافرين للخارج بالمجان وحسب اعتماد الدول للقاح المتوفر من عدمه، كما سيتم دراسة مدى قابلية الدول فى التطعيم بالجرعتين كاملتين أو الاكتفاء بجرعة واحدة .