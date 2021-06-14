الرئيس الفرنسي : نحاول الوصول إلى طريق مفيد في سوريا وليبيا.. فيديو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن التشاور عن كثب مع جميع الشركاء للمقاربة والحوار مع روسيا ، هذا الحوار كان بين بايدن وبين الأوروبيين المتواجدين هنا .



وأضاف " إيمانويل ماكرون" خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة الناتو ، أن هذا هو الاجتماع السادس بين الرئيس بايدن وبوتين وهذا لوضع الشراكة القائمة بينهم في عين الاعتبار، وهناك مقاربة قائمة علي الشراكة وليس على المنافسة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين في مجال الفضاء .

وأوضح إيمانويل ماكرون ، أن المواقف تعبر عن هذه الإرادة الاستراتيجية الاستقلالية في أوروبا ، مؤكدا ان القدرات التي تحدثنا عنها تشكل مكونا من شأنه تعزيز الحلف الأطلسي .



وتابع : نحاول الوصول الي طريق مفيد في سوريا وفي ليبيا ، مؤكدا أن أعمال حلف الناتو أدت اليوم إلى الوصول إلى توضيح الأمور بصورة جزئية فيما يتعلق بتعريف العدو .