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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلادها .. 6 معلومات رقمية عن الفنانة زبيدة ثروت

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

تحل اليوم الإثنين 14 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني الحافل.

ولدت زبيدة ثروت في مدينة الإسكندرية عام 1940، دخلت إلى مجال الفن بعد أن نُشرت صورتها على غلاف مجلة (الجيل) بعد أن فازت في المسابقة التي نظمتها المجلة. 

بدأت زبيدة ثروت التمثيل في عام 1956 من خلال فيلم (دليلة)، وكانت في نفس الفترة تدرس في كلية الحقوق وتعمل كمحامية تحت التمرين إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخول زبيدة ثروت إلى عالم الفن وراغبًا في أن تكون محامية ناجحة مثله، خاصة مع شهرته الكبيرة كمحام على مستوى مدينة الإسكندرية، لكنَّها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

 

قدمت الفنانة "زبيدة ثروت" العديد من الأفلام الهامة  منها (في بيتنا رجل، يوم من عمري، عاشت للحب، الحب الضائع، زوجة غيورة جدًا، الملاك الصغير، شمس لا تغيب، حادثة شرف، المذنبون، الحب الحرام، زمان يا حب).

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات الرقمية فى حياة صاحبة العيون الأشهر فى السينما المصرية زبيدة ثروت : 

 

37 عملاً فنياً قدمتهم زبيدة ثروت خلال مشوارها الفنى كان معظمهم أفلام سينمائية . 

 

7 أعمال مسرحية قدمتهم زبيدة ثروت طيلة مسيرتها الفنية ، وكان اخرها مسرحية مين يقدر على ريم . 

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 2 .. عدد زيجات زبيدة ثروت ، وكانت الزيجة الثانية أسفرت عن إنجاب 4 بنات . 

 

4 .. هو عدد الأعمال التى شاركت فى بطولتها الفنان رشدى اباظة ، ولعل أبرزهم فى بيتنا رجل .

 

2 .. عملين فقط  للفنانة زبيدة ثروت دخلت من خلالهما قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام ١٩٩٦ هما فى بيتنا رجل ١٩٦١ و المذنبون ١٩٧٦ .

 

1 .. مسلسل درامى وحيد شاركت فى بطولته الفنانة زبيدة ثروت وهو وفاء بلا نهاية وشاركت فى بطولته يحيى شاهين .

 

 

السينما المصرية ذكرى ميلاد رشدي أباظة زبيدة ثروت

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