تطبيقها يبدأ أول يوليو .. بعد موافقة البرلمان على أكبر موازنة في تاريخ مصر .. 3 محاور لتنمية الاقتصاد بفاتورة الإنفاق الحكومي

موازنة 2021 - 2022

زيادات الأجور لـ361 مليار جنيه وتفعيل الحد الأدني للرواتب

صرف 180 مليار جنيه للمعاشات وتمويل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

تمويل التعليم والصحة بـ663,7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اعتبارا من أول يوليو القادم، في العمل بموازنة العام المالي 2021 /2022، بعد موافقة مجلس النواب علي بنودها إذ تبلغ جملة الإنفاق العام بها 1.4 تريليون جنيه، وتعد الأكبر في تاريخ مصر.



وفقا لتقارير رسمية فإن الموازنة الجديدة تركز بصورة كبيرة على تحسين مستوى الخدمات العامة المؤداة للمواطنين وخصوصا في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ضمن الاستحقاقات الدستورية، وما تضمنته تكليفات القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الأعباء عن المواطنين في ظل جائحة كورونا.



موازنة العام المالي القادم سترتكتز على 3 محاور بحسب ما كشفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة لـ صدي البلد اولها دعم قدرات الخزانة العامة من خلال هندسة منظومة الايرادات العامة علي مستوي الضرائب والجمارك بما ينعكس علي تحسن مستويات تلك الايرادات بما يتضمن من عدالة ضريبية و حصر اكبر للقطاع الاقتصادي غير الرسمي.

أولويات للإنفاق



قال وزير المالية، إن المحور الثاني للموازنة الجديدة والذي يتضمن الاولوية للمواطنين من خلال تقديم خدمات اكثر كفاءة واستدامة وتعزيز الانتقال الرقمي لكافة الخدمات التي تكون طرفها الحكومة والأفراد.



ذكر وزير المالية أن المحور الثالث يتمثل في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام من خلال ربطها بمخططات وبرامج محددة لتعظيم سبل استفادة الاقتصاد القومي وتعبئة الموارد.

الحد الأدنى للأجور



وبحسب ما تضمنه قانون الموازنة الجديدة فقد تم رفع مخصصات الانفاق العام علي مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتصبح ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ بغرض الارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.



وتضمن تلك الزيادة الانفاق علي تمويل زيادات الحد الأدني للأجور بواقع 2400 جنيها اعتبارا من أول يوليو و اقرار الحوافز والبدالات والعلاوات الدورية والاستثنائية المقررة بقرار جمهوري، إذ تبلغ جملة تمويلها اكثر من 29 مليار جنيه ، حيث ستتحمل الحكومة قرابة الـ 1,5 مليار جنيه مصروفات نقل الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة.

التعليم والصحة



و خصصت الموازنة أيضا ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.



وأقرت الموازنة الجديدة زيادات في مصروفات المعاشات والتأمينات لتصل لـ 180 مليار جنيه في صورة اقساط لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.



وتخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.



كما رفعت الحكومة من حجم الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة لتصل إلي 663.7 مليار جنيه منها ٣٨٨,١ مليار جنيه للتعليم حيث تنقسم ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.



ورصدت الموازنة للاستثمارات العامة مبلغ ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

دعم الصادرات



وتسعى الحكومة ايضا لدعم قطاع الصادرات من خلال تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة.

أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي قيام وزارته بتنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها . ، موضحا أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وقال وزير المالية إن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.