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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جمال شعبان: لقاح كورونا يصلح لمرضى ضيق الشريان التاجي

صدى البلد

رد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على إمكانية تناول مصابي الضيق في الشريان التاجي للقاح كورونا، مؤكدًا أنه آمن جداً وفعال، معربًا عن استغرابه الشديد ممن يحاربون تناول اللقاحات، إلى جانب شائعات وفيديوهات تساعد على ذلك.   
 
وأضاف شعبان، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، أن هناك مواطنين متعلمين ومثقفين يهاجمون تناول اللقاح؛ إضافة إلى أن هناك أطباء أيضا يفعلون نفس الشيء، رغم أن نصف الشعب البريطاني تناول لقاحات كورونا لذلك فتحوا الملاعب وعادت الأنشطة الرياضية هناك، كأول دولة بعد تناول شعبها لقاح كورونا.  

وتابع: "لقاح كورونا حتى الصيني أو الألماني آمن جدا ويصلح لمرضى المصابين بضيق في الشريان التاجي وأمراض القلب"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يدخل لقاح إلى مصر دون أن يمر باختبارات من الجهات الطبية المصرية والتأكد من فعاليته وآمانه.  

جمال شعبان لقاحات كورونا امراض القلب الشريان التاجي

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