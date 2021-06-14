رئيس مجلس السيادة بالسودان يوجه بتعزيز النسيج الاجتماعي بجنوب دارفور

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق بالعمل على إصلاح ذات البين بين كافة المكونات المجتمعية لتعزيز النسيج الاجتماعي بجنوب دارفور.



وأشار والي جنوب دارفور - في تصريح صحفي عقب لقاء رئيس مجلس السيادة - إلى أنه اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية بالولاية، خاصة فيما يخص المشاكل القبلية.. منوها بأن الولاية تشهد الآن استقرارا كبيرا، عدا بعض المشاكل الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها في القريب العاجل.

