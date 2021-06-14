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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير الهيئة: تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر الشهر المقبل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

قال  حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن رئيس الجمهورية وجه بضغط الجدول الزمني الخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لننتهي من تطبيقها على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة.


وأضاف صادق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أننا الآن جاهزين في البدء بالعمل بمنظومة التأمين الصحي في الأقصر خلال يوليو المقبل، لافتا إلي أننا لدينا 33 وحدة رعاية أولية في الأقصر جاهزة لتقديم الخدمات للمواطنين.

 

وأوضح صادق، إنه في القريب العاجل سيتم إدخال مستشفى حورس والكرنك للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل.


وتابع: محافظ الأقصر قام بتسهيل جميع الإجراءات للبدء في عمل المنظومة في المحافظة خلال أسرع وقت، مؤكدا أن تطبيق المنظومة في الأقصر سيتم في شهر يوليو.

 

واستكمل: “بدأنا في تقديم خدمة التأمين الصحي الشامل تدريجيا في الأقصر وسيتم تشغيلها فعليا في شهر يوليو القادم، قمنا بعمل ندوات شعبية في الأقصر لتعريفهم على أهمية التأمين الصحي الشامل، ونقوم بالدور التوعوي منذ أكثر من عام”.

 

ونوه: “الأن قمنا بتكثيف حملات التوعية على أرض الواقع من أجل تعريف المواطنين بأهمية التأمين الصحي الشامل وقمنا بتوضيح الفرق بين التأمين الصحي القديم والجديد”.

 

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