عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي يوضح تفاصيل تولي الحكومة الجديدة فى إسرائيل

صدى البلد

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن الحكومة الجديدة بإسرائيل هي إئتلافية موسعة، مشيرًا إلى أنها بشكلها الحالي قد ينظر لها البعض بأنها حكومة سلام ويسار.

 

وأضاف محي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الحزب العربي بالحكومة الإسرائيلية، كان هو المرجح لمنحها الثقة، موضحًا أن الحكومة بها 3 أحزاب من أصل 8، خدمت ضمن حكومة نتنياهو.

 

واستكمل حديثه، أن المصالح توافقت لأول مرة ما بين اليسار الوسط واليمين الإسرائيلي من أجل حدة اليمين المطلق الذي يحكم إسرائيل منذ 14 عامًا، وهو ما جعل من صورة إسرائيل بأنها ليست مقبولة وعنصرية أمام العالم أجمع.

 

وتابع محمود محي الدين، أن الجميع في إسرائيل اجتمع على كره نتنياهو، ودعم إسقاطه، مشيرًا إلى أن الحزب العربي في الحكومة الإسرائيلية من رحم الإخوان المسلمين، بينما الفرق بين هذا الحزب وحماس، كبير للغاية، مؤكدًا أن المرجعية دينية، إلا أن عرب إسرائيل عدم مشاركتهم على مدار السنوات الماضية أدى إلى تهمشيهم رغم تمثيلهم 21 % من مجمل السكان، ولو توحدوا لحصلوا على 21 مقعد بالحكومة الإسرائيلية.

 

واستطرد، أن هناك قوانين صنعت داخل حكومات نتنياهو، لمنع التجمعات العربية العربية في إسرائيل، والبناء أيضًا، مشيرًا إلى أن مشاركة الحزب العربي لأول مرة في إسرائيل، مفيد للغاية في القضايا الفلسطينية، بينما سيحدث هدوء داخل المجتمع الإسرائيلي.

 

واختتم الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن الحكومة الجديدة ستعمل على ترميم الداخل الإسرائيلي وتهدئة الأجواء مع الجوار العربي، مع اختفاء عدد كبير من السياسيين في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مفاوضات بشأن سلام جديد مع فلسطين، إلا أنه سيكون هناك مفاوضات للتهدئة، بالتفاوض مع مصر والأردن بالتحديد، وتحت رعاية أمريكا.

محمود محي الدين الحكومة الجديدة لإعلامية عزة مصطفى اليمين الاسرائيلي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستجيب لـ مناشدة عزة مصطفى بعلاج مواطن مصاب بالسرطان

ماكرون يعلن عن موافقة أردوغان على سحب المرتزقة من ليبيا

السيسي يوجه بتوفير الخدمات اللازمة في المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ

20 خدمة إلكترونية جديدة.. السيد القصير يكشف خطة الزراعة للتيسير على المزارعين

10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

تعرف على أسعار بروتون ساجا موديل 2021 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ