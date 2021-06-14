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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل رئيس زامبيا السابق الى المستشفى بعد أزمة صحية حادة

رئيس زامبيا السابق
رئيس زامبيا السابق

قال مكتب رئيس زامبيا السابق كينيث كاوندا (97 عاما) ، اليوم الإثنين ، إن الرئيس الزامبي السابق كينيث كاوندا ، يتلقى العلاج من مرض لم يكشف عنه في مستشفى عسكري بالعاصمة لوساكا.

حكم كاوندا زامبيا من عام 1964 ، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا ، حتى عام 1991. وهو من بين أبطال التحرير القلائل الذين بقوا على قيد الحياة في القارة.

وقال مساعده الإداري رودريك نغولو في بيان إن كاوندا كانت تشعر بتوعك وتم إدخالها إلى مركز ماينا سوكو الطبي في لوساكا.

وجاء في البيان أن الدكتور كاوندا يطلب من جميع الزامبيين والمجتمع الدولي الدعاء من أجله لأن الفريق الطبي يبذل قصارى جهده لضمان تعافيه.

وحث الرئيس إدغار لونغو الأمة على الصلاة من أجل الرئيس السابق.

وقال لونجو في صفحته على فيسبوك: "لقد دافع عن هذه الأمة العظيمة في أكثر اللحظات حرجًا ، ولذا يمكننا جميعًا الدفاع عنه في لحظة ضعفه".

المجتمع الدولي رئيس زامبيا الرئيس السابق إفريقيا جنوب افريقيا

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