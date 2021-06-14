يورو 2020.. سلوفاكيا تتقدم على بولندا 1 / 0 في الشوط الأول

تقدم منتخب سلوفاكيا على نظيره البولندي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو ٢٠٢٠.



هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا بالخطأ في شباكه في الدقيقة١٨ من عمر الشوط الأول.

وكان البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لمنتخب بولندا، أعلن التشكيل الرسمي لمواجهة سلوفاكيا.

وضم تشكيل بولندا لمواجهة سلوفاكيا كلًا من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بيرزينسكي - جليك - بيدناريك -ريبوس

خط الوسط: كريشوياك - لينيتي- كليتش

خط الهجوم: جوزوياك - زيلنيسكي - روبرت ليفاندوفسكي

أما تشكيل سلوفاكيا، فضم كلًا من:

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: بيكاريك - شاتكا - سكرينيار - هوبوكان

خط الوسط: كوشكا - هرومادا - هراسلين - هامشيك - ماك

خط الهجوم: دودا

وتضم المجموعة الخامسة أيضًا كل من منتخبي إسبانيا والسويد.