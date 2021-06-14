تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تعيين مستشارتين بمنصب مدير نيابة بالمنوفية وقنا

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً اليوم بتعيين كلٍ من المستشارة شيرين ماهر أحمد العشماوي مديرًا للنيابة الإدارية ببركة السبع بمحافظة المنوفية والمستشارة داليا عبد الهادي حسين مديرًا للنيابة الإدارية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إنه بهذا القرار يصبح عدد المستشارات اللائي قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة باختيارهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٠ وحتى الآن ٢٤من مستشارات النيابة الإدارية.

وأضاف أن تعيين المستشارة داليا عبد الهادي حسين، مديراً لنيابة نجع حمادي، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة قنا وأوضح أن اختيار المستشارات تم وفقًا لمعياري الجدارة والكفاءة وتكريسًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا.