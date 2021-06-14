عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العالم قبلها كان يعيش في بذخ .. خالد الجندي: كورونا نتيجة للبطر على النعم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حالة البطر على النعمة يكون فيها الإنسان غير قادر على صيانة النعمة، لكونه زهد فيها فيتمرد عليها.

وأوضح «الجندى»، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الإثنين، أن كل مدمن لديه حالة بطر؛ لكونه زهد في الصحة فقرر تعطيل عقله وإزاحة تفكيره، مشددًا على أن الهروب من المشكلات ليس بتغليب العقل، مستنكرًا موقف الشباب الذين يقومون بسباق هيسيتري بسيارتهم على الطرق السريعة، معقبًا: «دول زهقوا من النعمة ومن حياتهم وسياراتهم».

ونوه بأن العالم قبل ظهور جائحة كورونا كان يعيش في حالة من البذخ الشديد، حيث كان هناك سيارات من الذهب الخالص، ومن يقومون بإقامة حفل زفاف بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه، مع استيراد مغنيين وراقصات من الخارج بما يؤكد البطر على النعمة، معتبرًا أن كورونا من نتاج البطر على النعم.

وتابع: وعلاج البطر على النعم بمصاحبة أهل الله من العباد والفقراء، والتي تكسر القلب وتشعر بالنعمة وتحفظ للنفس هيبتها وتربط الإنسان بعبادة الشكر.

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نبه في بداية حلقة اليوم، إلى أن البطر هو حالة الملل من النعمة وعدم الاعتراف بفضل الآخر، محذرًا من انتشار البطر على نعم الله سبحانه وتعالى، بين بعض الشباب .

وأفاد بأن البطر هو ملل النعمة يصيب بعض أولادنا، لأنه لم يتعب ويكد ويلقى معاناة فى حصوله عل  النعمة، لأنه بدأ حياته وكانت شقته وعربيته من الثانوية العامة، كل أموره موجودة وبالتالى لن يقدر قيمة النعم.

وأشار إلى أن هذا كله سبب نسب الطلاق وخراب البيوت وأنها أصبحت بسهولة، وكمان يعملوا سباق على الدائري ده بطر على النعمة، وبالتالى تنتج كوارث فى المجتمع".".

 ولفت إلى أن هناك دولاً كانت تتصدر المشهد فى المال والسياحة والبترول، الآن أصبح أهلها فى معسكرات الإغاثة، هذا الأمر يستدعي أن نشكر ونحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الوطن والرئيس، حيث إن  وطننا ورئيسنا وجيشنا من النعم نشكر ونحمد الله عز وجل عليها، مشيرًا إلى أن من لا يفعل ذلك مصاب بالبطر على النعم. 

وأضاف قائلاً: اللهم لك الحمد على نعمة الوطن والرئيس والجيش والشعب، ومن يحمد الله على هذه النعم سيحاسب عليها، مفيش نعم أكثر من اننا نلاقى التنمية فى كل مكان، وكان مخطط لمصر تكون فى معسكرات الاغاثة، ولذلك كان دعاء الصالحين اللهم عرفنا نعمك بعدم زاولها".

كورونا الشيخ خالد الجندي خالد الجندي لعلهم يفقهون برنامج لعلهم يفقهون البطر على النعم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستجيب لـ مناشدة عزة مصطفى بعلاج مواطن مصاب بالسرطان

ماكرون يعلن عن موافقة أردوغان على سحب المرتزقة من ليبيا

السيسي يوجه بتوفير الخدمات اللازمة في المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ

20 خدمة إلكترونية جديدة.. السيد القصير يكشف خطة الزراعة للتيسير على المزارعين

10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

تعرف على أسعار بروتون ساجا موديل 2021 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ