20 خدمة إلكترونية جديدة.. السيد القصير يكشف خطة الزراعة للتيسير على المزارعين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجارٍ إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعى، إضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وأيضا حصر المساحات المزروعة بالذكاء الاصطناعي.



جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدت اليوم بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وفي نهاية الاجتماع قام وزير الزراعة بالرد على الأسئلة التى طرحها النواب والمتعلقة بتقنين وضع اليد والأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك الصادرات الزراعية ومشروعات النفع العام والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين.



‏الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعرض محاور السياسة الزراعية في مصر.



‏وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة

وفى سياق آخر قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه في إطار تدعيم علاقات مصر بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة الزراعة بالتوسع في تبني فكرة إنشاء المزارع الأفريقية مع بعض الدول كما تستهدف إنتاج تقاوي المحاصيل المصرية وتسويقها بهذه الدول وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية بها، هذا بالإضافة إلى اعتماد معامل وزارة الزراعة كمرجعية للاتحاد الافريقي في فحص وسلامة الغذاء.

وقال وزير الزراعة، إن هناك إنجازات كثيرة أخرى تحققت على المستوى الدولى فى عهد الرئيس السيسي وتمثلت في الاعتماد الدولى للمعامل التابعة للوزارة وكان آخرها اختيار معملا معهد صحة الحيوان من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعامل مرجعية على مستوى العالم كذلك انضمام مصر ولأول مرة لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف).

كما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي الثروة الداجنة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 3 ملايين عامل ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.