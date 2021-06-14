عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة «احميها من الختان»

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعاً لمكافحة ختان الإناث.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

نظمت محافظة كفر الشيخ، مبادرة «احميها من الختان» برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لمكافحة هذه الظاهرة السلبية بالمجتمع المصري.

 

وعقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لقاءً تشاوريًا حول مكافحة ختان الإناث، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة والدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والدكتور آلاء خفاجي مدير إدارة حماية الطفل ومنسق المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمحافظة ووكلاء الوزارات وعدد من رؤساء المدن وعضوات المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقى لقاح كورونا.. صور

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 37 موظفا بديوان محافظة كفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجا يُحتذى به في المحافل الدولية في شتى المجالات، موجهاً تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة المصرية، مؤكداً أنها ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية.

 

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في مؤتمر تدشين حملة احميها من الختان التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمشاركة التنفيذيين والمؤسسات المجتمعية ووكلاء الوزارات، مديري مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي ومديرو عموم مركز الإعلام والتنمية البشرية وممثلا عن حقوق الإنسان بمديرية الأمن وممثلا عن مكتب المستشار العسكري وأعضاء المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وجمع من السيدات أبناء كفر الشيخ.


وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية حتى يمكن أن تحقق الحملة أهدافها المرجوة وأن تكون كفر الشيخ نموذجا يحتذى به في مواجهة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والسيدات.

 

ووجه نور الدين، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة وللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر وللمجلس القومي للأمومة والطفولة على جهودهم المتميزة التي تستهدف حماية ورعاية المرأة ليس في محافظة كفر الشيخ وحدها بل في ربوع المحافظات المصرية.

 

وفي نهاية الجلسة ألقت الدكتورة أماني شاكر مقررة المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تعهدا بمستقبل أفضل لبناتنا، مؤكدة أنه من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الفتيات في كفر الشيخ نتعهد سويا مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية واستغلال كافة الخدمات والإمكانيات والعمل على تنفيذ خطة تشاركية متكاملة الأنشطة محددة الأهداف والأدوار والمساهمات على مدار العام من يونيو 2021 حتى يونيو 2022، كما أعلنت شاكر خلال البيان الختامي استنكار الجهات التنفيذية والنيابية والشعبية المختلفة داخل المحافظة لما تتعرض له فتيات كفر الشيخ من ختان الإناث بدعوة حماية العرض وصيانة الشرف، مشيرة إلى أنها تنتظر خطة من كافة الجهات المعنية، ليتم تجميعها وبدء العمل بموجبها سواء عقد ندوات وتوعية بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب خلال عام، لتكون كفر الشيخ خالية من ختان الإناث.


وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إنه تم توعية 126 ألف مواطنا ومواطنة خلال حملتين بخطورة ختان الإناث وهناك حوالي من 15 لـ 20%، مقتنعين بالختان وخاصة كبار السن من الجدات اللاتي تربين على تلك العادة ولكن من خلال تلك الحملات انخفضت هذه النسبة وخلال عام سنعمل على القضاء تماما على تلك الظاهرة.


جاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة وضرورة السعي الكامل للقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بين المشاركة الفعالة في كافة المجالات في محافظة كفر الشيخ، ويعاقب القانون كل من شجع أو نفذ أو روج لختان الإناث، ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملات الشعبية والتنفيذية في محافظة كفر الشيخ، لمجابهة هذه العادة.

IMG-20210614-WA0023
IMG-20210614-WA0023
IMG-20210614-WA0022
IMG-20210614-WA0022
IMG-20210614-WA0021
IMG-20210614-WA0021
IMG-20210614-WA0020
IMG-20210614-WA0020
كفر الشيخ ختان الإناث لقاح كورونا المجلس القومى للمرأة التضامن الاجتماعي القومى للمرأة تلقي لقاح كورونا اللواء جمال نور الدين

موضوعات متعلقة

ضبط 1.5 طن قطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ كفر الشيخ

مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقى لقاح كورونا.. صور

افتتاح 5 معارض فنية بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ.. صور

رسالة ماجستير تناقش دور الأنشطة الاتصالية في الانتماء المؤسسي بجامعة المنصورة.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية في كلية الطب

ضبط 3.5 طن قمح قديم به حشرات في كفر الشيخ

انطلاق فعاليات حملة تنظيم الأسرة في كفر الشيخ.. صور

بالأسماء.. حركة تغييرات وتنقلات داخلية فى مدينة بيلا كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستجيب لـ مناشدة عزة مصطفى بعلاج مواطن مصاب بالسرطان

ماكرون يعلن عن موافقة أردوغان على سحب المرتزقة من ليبيا

السيسي يوجه بتوفير الخدمات اللازمة في المجتمعات العمرانية الجديدة وفق أعلى مواصفات التنفيذ

20 خدمة إلكترونية جديدة.. السيد القصير يكشف خطة الزراعة للتيسير على المزارعين

10 هواتف ذكية تحتل التريند هذا الشهر

تعرف على أسعار بروتون ساجا موديل 2021 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والترجي بدوري أبطال إفريقيا

انفراد | سر عودة علا غانم إلى مصر بعد 4 سنوات من الرحيل لأمريكا

بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و10 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

فى رسالة تحذير لـ الأهلي.. الكاف يتغزل فى أرقام نجم الترجي التونسي

تعديل موعد لقاء الأهلى والترجى .. تفاصيل

بشرى للزمالكوية.. مفاجأة قد تعرقل انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

حوادث غريبة في نفس المكان.. شارع العفاريت في دمياط يثير حيرة السكان.. فيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

سفاح المكسيك ذبح 20 سيدة وتناول لحومهن .. فيديوجراف

كاميرات المراقبة كشفت الواقعة.. شاهد لحظة الاعتداء على سائق توك توك وسرقته بالوراق .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ