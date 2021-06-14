استقرار أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني علي التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15,59 جنيه للشراء و 15,69 جنيه للبيع.



وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي، مصر".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، قناة السويس”.

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدوليCIB، ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، ، كريدي اجريكول، العقاري المصري العربي،HSBC، المشرق، الاهلي المتحد، البركة، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، الاسكان والتعمير، الاسكندرية، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية”.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، ابوظبي الاسلامي،الامارات دبي الوطني، الاهلي الكويتي، ABC،



أعلى سعر لـ الدولار



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه في بنوك " العربي، التجاري وفا، سايب، الكويت الوطني.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي لـ 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

