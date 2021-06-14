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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا تدعو سفير الصومال للعودة إلى نيروبي واستئناف مهامه

صدى البلد

 دعت وزارة الخارجية الكينية، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية للعودة إلى نيروبي واستئناف مهامه.


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الإثنين/- أن كينيا ستعيد فتح سفارتها في مقديشيو في أقرب وقت ممكن.


ويأتي إعلان كينيا استجابة لدعوة الحكومة الصومالية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية - أعلنت في وقت سابق - أن مقديشيو ستعيد فتح سفارتها في كينيا بشكل متبادل لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

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