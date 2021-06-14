كينيا تدعو سفير الصومال للعودة إلى نيروبي واستئناف مهامه
دعت وزارة الخارجية الكينية، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية للعودة إلى نيروبي واستئناف مهامه.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الإثنين/- أن كينيا ستعيد فتح سفارتها في مقديشيو في أقرب وقت ممكن.
ويأتي إعلان كينيا استجابة لدعوة الحكومة الصومالية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية - أعلنت في وقت سابق - أن مقديشيو ستعيد فتح سفارتها في كينيا بشكل متبادل لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.